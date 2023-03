L-Gante habló sobre su supuesto vínculo con Daniela de Gran Hermano

L-Gante se enteró de los dichos de Daniela y explotó en sus historias. El cantante citó la nota que la ex GH dio a República Z y aclaró: "Es mentira, fue al revés".

En diálogo con Intrusos (América TV), la chica de Moreno habló del vínculo con el referente de la cumbia 420: "Él me sigue hace bastante, yo decidí no seguirlo para que no se interprete otra cosa".

Por último, Daniela advirtió que desconoce el contenido del mensaje que recibió de L-Gante. "No abrí el mensaje, así que no sé qué decía", cerró la ex GH.