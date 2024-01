Karina La Princesita confirmó su estado civil actual

En primer lugar, habló acerca de su salud mental y aseguró: "Creo que en su momento me hizo bien hablarlo, me siento bien y tampoco me gusta ser muy goma con el tema. Hay veces que tampoco lo pongo en redes, hay veces que estoy súper y no lo pongo. Pero en su momento, necesité hablarlo, me hizo bien y una hace terapia para tener herramientas”.

Avanzando con las preguntas, pasaron al plano sentimental y cuando el cronista le consultó si estaba enamorada ella deslizó: “Estoy sola, estoy re tranqui, ocupándome de mi. La otra vez veía que subían que yo estaba con alguien, pobrecito, nombraban a alguien con nombre apellido y todo, yo ya estaba diciendo 'perdón'. Pero no, con ganas de nada”.