Julieta hizo una fuerte revelación sobre su separación de Lucca

Notero: -¿Qué pasó con tu exnovio? ¿Hubo una infidelidad de su parte?

Julieta Poggio: -No, no hubo una infidelidad. Solo hubo una separación.

Notero: -¿Estás de novia?

Julieta Poggio: -¡No! ¿Cómo voy a estar de novia? Hace un mes que corté.

Notero: -Él dijo que la situación fue extraña, que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinás al respecto?

Julieta Poggio: -¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, a mí me cuesta mucho mentir. Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?'. Yo no podía mentir. Se me nota en la cara. Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público. Y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada.