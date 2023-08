Jorge Rial, conmovido por lo que le dijo su nieto al verlo

Jorge subió varias historias de ese primer abrazo con Francesco luego de pasar más de 3 meses sin verlo y contó cómo se había gestado ese reencuentro. Lo que no había dicho hasta ahora, fue lo que el nene le dijo ni bien lo abrazó y que generó una mezcla de bronca y dolor en el conductor.

"Cuando me vio, me dijo: "me dijeron que te habías muerto". Eso me dolió", admitió. Pero de todos modos, jura que su enojo es pasajero, que se debe una charla con Morena y que no descarta la reconciliación. "Es mi hija, la voy a amar toda la vida. Hoy por suerte tenemos una charla, distante porque me dolió mucho todo. A mí y a mi hija Rocío también pero sé que todo va a volver a su cauce".