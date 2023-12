Iliana Calabró habló del distanciamiento con Marina

"He hecho un montón de esfuerzo por acercarla y cuesta mucho. El programa sé que lo va a ver. Lo hago público porque ya no sé de qué manera lograr que se acerque a nosotras, a mi mamá, a mí, a la familia. Yo ya no sé de qué manera entrarle y sé que esto lo va a ver", profundizó Iliana.

Iliana entre el llanto y el enojo por el alejamiento de su hermana Marina Calabró - Podemos Hablar

Iliana Calabró negó rotundamente una polémica versión sobre su futuro laboral

Iliana Calabró atraviesa verdaderamente un gran presente no sólo a nivel personal, de novia con Luis desde hace varios meses, sino también profesionalmente. Lo cierto es que de gira con la obra de José María Muscari, "Perdidamente", la rompe junto a Leonor Bendetto, Ana María Picchio, Emilia Mazzer y Mirta Wons, en cada una de las plazas de la provincia de Buenos Aires que recorren cada fin de semana.

Así las cosas, lo cierto es que en las últimas horas circuló una polémica versión asegurando que la mayor de las hermanas Calabró se sumaría al espectáculo que encabezarán los ex Midachi Miguel del Sel y el Chino Volpato este verano en Villa Carlos Paz, como comediante reemplazo de Dady Brieva quien no será la partida de "Miguel y Chino en Banda".

Ante esta versión, Iliana Calabró negó de plano esa posibilidad dado que ya está comprometida para hacer temporada con la obra de Muscari con la que actualmente está de gira con un éxito singular: "Este verano me voy a Mar del Plata, al teatro Bristol con Perdidamente, bajo la producción de Carlos y Tomás Rottemberg".

Y mientras confió a este portal que la actual gira es un verdadero exitazo asegurando que son "las Rolling Stones del conurbano", Iliana fue contundente al asegurar "Del éxito no me bajo" para ratificar que seguirá con la misma obra durante el próximo verano, donde esperan obtener noche a noche el mismo apoyo del público que tienen actualmente.

Y una prueba de ello es que tanto ella como sus compañeras de elenco junto a José María Muscari ya sellaron el acuerdo con Tomás Rottemberg, a través de la ya tradicional puesta de dedos.