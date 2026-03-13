Mientras el planeta entero comentaba la visita de Lionel Messi a la Casa Blanca, Andrea Rincón rompió el silencio y soltó una confesión que dejó mudos a sus compañeros de panel. La actriz reveló que el capitán de la Selección Argentina la tiene bloqueada en Instagram, un dato que reavivó de inmediato las cenizas de aquellos viejos rumores que los vincularon sentimentalmente hace años.
¿Hubo amor? Andrea Rincón mostró que Messi la bloqueó y confesó su verdad
Durante una picante charla en el canal de streaming AZZ, la actriz mostró en vivo que no puede acceder al perfil del astro rosarino.