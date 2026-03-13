¿Hubo amor? Andrea Rincón mostró que Messi la bloqueó y confesó su verdad

Ante la insistencia del equipo sobre si los encuentros habían sido puramente casuales, Rincón se limitó a sonreír con picardía: "No me lleven para otro lado, me están metiendo con el mejor jugador del mundo y me van a hacer con...".

Sin embargo, lo más explosivo llegó cuando la actriz analizó las idas y vueltas de aquel supuesto romance de juventud. En un tono reflexivo pero filoso, Andrea lanzó una teoría sobre las conductas del astro y su esposa, Antonela Roccuzzo: "Siempre subestiman y piensan que el hombre puede hacer cosas y la mujer también puede hacer cosas y tal vez él solo buscó refugio del dolor que causó su mujer en él".

Andrea Rincón sorprendió a todos al mostrar su celular y confirmar que está bloqueada por Messi.

Foto: Agustín Tubio / MDZ

A pesar de la contundencia de sus palabras, la farandulera intentó restarle peso al presente de la relación. "No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida", aseguró tajante. Rincón subrayó que, en aquel entonces, ambos eran personas muy jóvenes y que lo vivido quedó en el pasado, aunque el bloqueo actual sugiere que alguien prefiere mantener esa historia bajo siete llaves.