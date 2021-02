Hernán Drago molesto por los rumores de romance con Celeste Muriega

"Se conocieron en un set de grabación y ha nacido una simpatía", indicó el periodista en su animada sección. Y agregó: "Coincidieron anoche en el mismo programa (Bienvenidos a bordo) y no es la primera vez que coinciden. Nació la onda".

Y en medio de las dudas sobre si vínculo con la bailarina (quien por ahora se llamó a silencio), el modelo se molestó ante la insistencia de este medio al hablar del tema.

"Te juro que entiendo mucho tu trabajo y lo respeto, pero también lo conozco mucho... Y la presión que ejercen para conseguir respuestas que los satisfagan, pero hay gente que no nos gusta y no nos sienta cómodo hablar de ciertas cosas, sean verdad o mentira... Yo hablo de todo, pero no bajo presión ni cuando no quiero, te repito sean verdades o mentiras las versiones", señaló Drago de manera contundente en diálogo con Juan Pablo Godino, sin querer aclarar el rumor de romance.

Pero anoche, Guido Kaczka también le consultó sobre esta versión en "Bienvenidos a bordo": “Dicen que estás en pareja con alguien que viene acá”, señaló el conductor, en referencia a Muriega. "La gente dice mucho, pero no estoy en pareja con nadie”, respondió Hernán, entre risas y visiblemente incómodo.

Cabe recordar que a mediados del año pasado Celeste Muriega se separó de Alejo Clerici tras varios años de relación. Hernán, por su parte, se separó en 2019 de Bárbara Cudich, madre de sus dos hijas, con quien tiene una muy buena relación.