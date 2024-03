Guido Süller dio detalles de su cirugía en el ano

El querido mediático expuso que la cirugía se realizó en 2021, cuando se hartó de no poder ir bien de cuerpo. “Tenía un estrechamiento que me provocaba fisuras y dolían. El doctor Farina me explicó que para ir al baño se ponen en funcionamiento un conjunto de músculos que producen el deslizamiento de la materia fecal y yo no podía hacer con normalidad. Es algo que mantuve oculto por mucho tiempo por vergüenza y también porque no sabía que existía”, dijo.

Guido agregó que la intervención fue todo un éxito: “Me sacaron un kilo y medio de materia fecal que estaba pegada en las paredes del intestino y me producía problemas físicos. La verdad es que la posición en la que te operan -boca arriba con las piernas levantadas- no es agraciada, además las chicas que me asistieron eran fanáticas mías, pero me durmieron y no sentí nada”.