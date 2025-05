Fue en diálogo con el programa de stream de La Criti que Guido Süller disparó contra el Papa León XIV con una crítica feroz: “No me gustó lo que dijo el nuevo papa. Estamos revalorizando a nuestro querido Papa Francisco que se nos fue que me gustaba más. Vamos a darle tiempo. No me gusta que diga que hay dos géneros, hombre y mujer”.

“Biológicamente es verdad, nacés hombre o mujer, pero después, que cada uno se sienta como quiera. Si hay chicas que se sienten chicos y hay chicos que se sienten chicas, hay que respetarlo porque no le hace mal a nadie”, sumó Guido Süller. Lo cierto es que lo que se asigna al nacer es el sexo y no el género.