Gran Hermano: la escena de celos de Catalina a Furia por Mauro

Pero eso no fue todo, y siguió su argumentación contra Mauro: “La segunda, vino Virginia que me pidió que no te cuente, pero yo te voy y contar... Creo que estaba Virginia hablando con Darío, viene Mauro y dice ´Sí, pero acá lo que garpa es tener una parejita dentro de la casa´”.

Tras escuchar atenta y visiblemente sorprendida, Furia le respondió contundente: “No, no entiende. Lo que me pasa a mí con este pibe es que yo puedo estar rodeada en la casa, jugando y haciendo estrategias, y yo no estoy enganchada a él todo el día. Yo salgo del cuarto y acá yo empiezo a trabajar”.

“A las chicas no les cierra el vago. A mí tampoco, vos sabés que a mí no me cierra tampoco”, reaccionó entonces Catalina contundente a lo que Furia replicó: “A mí me re cierra todo, yo entendí que es un chabón que le gusta salir de fiesta y eso. Él entró acá para vivir la experiencia”.

“Las pibas a mí me pueden dar un montón de objetividades en cuanto al flaco. Pero la verdad que a mí, nunca se sentaron a tomar un té conmigo. Desde que vos te fuiste yo jamás tomé un mate con Rosi y Zoe”, señaló Furia sin pelos en la lengua y concluyó disparando fiel a su estilo: “Entonces, yo hago lo que quiero con mi con...”.