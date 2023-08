Gastón Edul enfrentó los rumores sobre su romance con Coti Romero

Pilar escribió bien grande y en mayúscula junto a un corazón "Es verdad", frente a la consulta " Qué onda Gastón Edul y Coti? Es verdad que se están conociendo?".

En este sentido, Edul aclaró de manera contundente: "Hablamos un par de veces, pero de buena onda. Ni nos vimos. Es mentira que tenemos un romance", comenzó diciendo.

Luego sumó de manera contundente: "Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría", cerró.