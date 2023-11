Fuerte cruce en X, entre Yanina Latorre y Julia Mengolini

“Yanina (Latorre) estuvo festejando mucho que yo me voy a quedar sin trabajo. Lo dijo en la radio, me mandaron un montón de cortes. Que se quede tranquila, yo no me voy a quedar sin trabajo, pero mucha gente sí”, dijo la panelista del ciclo Duro de Domar.

Y agregó: “Yo no me pondría feliz por que nadie se vaya a quedar sin trabajo. Con todo lo que está pasando, ¿eso es prioritario para ella? Tiene una obsesión. Ella está feliz con el cambio de gobierno, entonces disfruta de eso”.