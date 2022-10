Florencia Bertotti causó revuelo entre los fans de Floricienta

"Hasta el momento, no tuve ninguna propuesta en relación con volver a Floricienta y tampoco hablé con Cris Morena", señaló Flor Bertotti.

Y agregó: "El rumor es más del lado de la gente, que de hecho es divino, me encanta que pase".

"Hoy si me lo proponen, yo estoy. No es que antes estaba mal con Floricienta, sino que me parecía como que no me podía dar nada más. Fue algo perfecto, quedó en el recuerdo como algo divino", cerró.

Cris Morena le dio una terrible noticia a los fans de Floricienta

Hace apenas unos días se barajó la posibilidad de la vuelta al teatro de Floricienta, aquel mega éxito creado por Cris Morena y protagonizado por Florencia Bertotti en la pantalla del Trece, entre los años 2004 y 2005, cuando Ángel de Brito lo anunció desde sus redes sociales.

“Cris Morena imitará la idea de Yankelevich con Casados con Hijos para llevar al teatro la vuelta de Floricienta”, escribió el conductor de LAM (América TV) a través de su cuenta oficial, y además adelantó que Florencia e Isabel Macedo estarían entre las primeras confirmadas, aunque se espera participación de más parte del elenco original.

En tanto, las cámaras de Intrusos (América TV) encontraron a Cris Morena a la salida de una de las funciones teatrales del magistral musical protagonizado por Elena Rogger, Piaf, y su cronista no dudó con consultarle sobre el tema. "¿Cuándo vuelven al teatro?" quiso saber Rafa, a lo que levantando los hombros y sonriendo en señal de incertidumbre, la mamá de la recordada Romina Yan deslizó "Seguramente pronto...".

No conforme con la respuesta, el periodista intruso repreguntó "¿Pero el proyecto está?", y la creadora de tantos éxitos -como Jugate conmigo, Chiquititas o Verano del 98- asintió reconociendo que sí mientras intentaba evadir al cronista, pero Rafa fue por más y le consultó directo si Floricienta es una posibilidad. Pero la respuesta de Morena fue cortísima y tajante, con un contundente "¡No creo!", desvaneciendo así la ilusiones de sus fanáticos. Aunque en estos casos, nunca está todo dicho...