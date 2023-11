Flor Vigna tomó una tajante decisión por su cruce con Lourdes Sánchez

Sin filtros, Flor arrojó: “Lucho dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Ella estuvo con mucha gente”.

Flor Vigna no se arrepiente de lo que dijo de Lourdes Sánchez

Este jueves Lourdes Sánchez hizo saber su enojo con Flor Vigna y los dardos que disparó contra ella. "Acá el tema no es mi permitido. Ella fue muy cruel en tratarme de infiel", reveló la mujer del Chato Prada en diálogo exclusivo con PrimiciasYa.

Pero eso no fue todo, porque además remarcó tajante que Flor Vigna "no estuvo bien porque yo no estaba ahí para defenderme de semejante acusación, teniendo a mi marido ahí en el control y un hijo de 7 años al que pueden decirle cualquier cosa en el colegio, basándose en cosas que le dicen personas que no me conocen. Un horror".

Minutos después, PrimiciasYa se contactó también con Vigna y, al ser consultada sobre lo que dijo Sánchez, sorprendió con su decisión: "No me voy a meter, ya está".