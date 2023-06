Flor Vigna se refirió a la crisis que tuvo con Luciano Castro

En tanto, reconoció que viene de surfear, además, una crisis laboral. “A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas ‘entonces, seguimos, no seguimos...’”, explicó la ex Combate.

Asimismo, Vigna remarcó su constante diálogo con Luciano Castro lo que hace posible superar las adversidades. “Siempre, cuando se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también” aseguró y admitió que llegaron a plantearse “Che, ¿es sano seguir?” Bueno, ¿Cómo podemos hacerlo?”.

De esta manera, desde el ciclo quisieron saber si fue justamente eso lo que pasó en las últimas semanas. Y Flor Vigna reconoció: “Sí, pero te juro que desde un lugar re lindo”.

Al tiempo que explicó los motivos de la crisis: “No nos estábamos pudiendo ver mucho, estamos muy a mil los dos” confió, y detalló: “Solamente nos veíamos en el teatro, con mucha presión. En el teatro me pasaba que lideraba el proyecto de la música y no me salía todo. Quise hacer todo y no me salió”.

Por último, confesó que “Lo que hablamos con Lu es cómo hacer para que nuestra relación tenga que ver con nuestros tiempos sin pensar que es personal”.