Flavio Mendoza se separó de su novio: "Nuestra relación, por ahora, se terminó"

Flavio Mendoza disfruta de un gran momento laboral, ya que es un éxito en Villa Carlos Paz la obra "Un estreno o un velorio". Sin embargo, está atravesando otro complicado momento en el plano personal: se separó de su novio.

El coreógrafo estuvo saliendo los últimos meses con Martín Menard, un joven cordobés que fue la cara de la campaña del perfume y la vestimenta lanzados por Flavio durante el 2019.

Y este viernes, en una nota con "Intrusos", Flavio contó los motivos por los que se separaron: "Estoy soltero. Estoy súper bien con Martín, es una persona maravillosa. Nos seguimos hablando por teléfono, es un tipo divino y agradezco a Dios que haya aparecido en mi vida, pero nuestra relación por ahora se terminó", dijo.

"No tuvo que ver con la pasión, estamos en dos momentos muy diferentes. Él está pasando por un momento muy especial, viene un hijo en camino y tiene una nena de cuatro años. Yo no estoy cerrado a nada, somos los dos inteligentes y creo que lo mejor es estar así. Él tiene que recibir a su hijo de la mejor manera. No sé que pasará el día de mañana, pero creo que él va a seguir en mi vida, no terminamos para nada mal", explicó.

(Fuente: Primicias YA)