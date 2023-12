Escándalo: Mónica Farro lleva a juicio a Morena Rial

El duro enfrentamiento entre Mónica Farro y Morena Rial que terminó en la Justicia

Mónica Farro llevó ante la Justicia a Morena Rial por sus dichos, y exigió una disculpa pública. La hija mayor de Jorge Rial le declaró la guerra a la vedette uruguaya, de quien habló de una manera desagradable en LAM.

Indignada con los dichos de Morena hacia ella, Mónica Farro le respondió con todo: "¿Qué me pueden robar a mí si yo no tengo un peso?, según esta chica. Pero yo no le tengo que pedir plata a mi papá, ni para la niñera, ni para el alquiler ni para que me mantengan", la fulminó, y agregó que siempre se ha valido por sí misma.

Farro dejó en claro que ella jamás acusó a nadie, no mencionó a nadie tras el escándalo en LAM por los robos en los camarines. "De hecho, mi denuncia está hecha por extravío de tarjeta", e indicó que "Se tiró un nombre porque fue invitada, pero yo no tengo nada que ver con este tema".

En este contexto, planteó por qué Morena dijo la frase que dijo sobre ella, y anunció que su abogado ya estaba tomando cartas en el asunto para llevar a More ante la Justicia. En la misma línea, contó que justamente este día le había ganado un juicio a Pamela Sosa porque dichos que lanzó hace tiempo, sin pruebas.

"Es muy bajo que hoy en día se hable de esta forma, que una chica que no sabe nada de la vida hable de mi vida, diga lo que dijo... Yo no iba a Bahía Blanca, iba a Saavedra, y no iba a chupar nada, en tal caso iba a hacerle el amor. Me trató de prostituta, afectó mi buen nombre y honor. Ella (Morena Rial) dijo que yo iba a chupar pijas por plata, me trató de prostituta", señaló Farro dejando entrever el embrollo legal en el que se había metido.

Farro mencionó que ella tiene familia, un hijo y un hijastro que no tiene por qué escuchar este tipo de declaraciones, e insistió a Morena a pedirle disculpas públicas. "Todo bien hasta acá, lo del robo, todo... pero yo nunca me metí con vos. Ya mi abogado va a iniciar acciones legales. Iremos a mediación y si no, daños y perjuicios. No me importa, a mí nadie más daña mi buen nombre. Yo soy una laburante".

"Si chupara lo que dicen que chupo, sería rica. Estaría en Miami. Con mucho esfuerzo me compré un departamento, vivo el día a día", lanzó la vedette uruguaya, quien le advirtió que "esa frase se la va a tener que meter a donde no le da el sol".