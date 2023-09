Ernestina País envuelta en una confusa situación familiar

"Me caí por escalera y me quebré el brazo, pero se confundió todo porque eso sucedió en el marco de una discusión. Se confundió una cosa con la otra. Acá no hay ninguna situación de violencia doméstica ni nada por el estilo", expresó.

La conductora se refirió también al entredicho con su hijo, Benicio. "Es una situación interna que le puede pasar a cualquiera con un hijo adolescente, que está todo el día con el celular. Está todo bien, no fue más que un reto de fin de semana", agregó.

Al finalizar, Ernestina Pais precisó que se encuentra recuperándose de la lesión, que la llevó a ausentarse en su programa en la TV Pública. "Me caí de culo en la escalera y, con el antebrazo, intenté frenar la caída y le pegué al filo del escalón. Básicamente, es como si me hubiera cortado el hueso. Un garrón, pero ya me atendieron y estoy bárbara", concluyó.