El problema de Flor de la V cuando fue al médico: "La doctora me preguntó"

"Le dije 'no sé, tengo 50, ya se me fue. Estoy menopáusica. Me mira y le digo 'soy una mujer trans, doctora'", le retrucó Flor de la V a la profesional médica, con su humor característico. "No sé de donde era pero dije 'me está tomando el pelo esta doctora', Cuando le contaba a Pablo, estábamos los 2 descostillados de la risa", agregó la también modelo.

Más allá de este divertido ida y vuelta, Flor de la V reveló que no es la primera vez que le ocurre una situación parecida durante un control médico: "Me pasó que cuando tuve a mis hijos (Paul Alexander e Isabella), en Estados Unidos, durante el primer control de los mellizos el médico me miró y me dijo: ´qué bien que está, señora´. las veces que me ha pasado. Y que me dicen ´te juro que no sabía´. Y bueno, acá estamos, ya está". "Son estas cosas de la vida que una dice '¿me está jodiendo?'. Es un pase de comedia de Olmedo (Alberto Y Porcel (Jorge, el recordado dueto cómico). Son cosas que suceden. Le mando un beso a la médica", cerró.