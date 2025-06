Viviana Canosa tendría contados los días en la televisión

Canosa, acompañada por Jorge Rial, Alejandro Fantino y Fabián Doman, arrojó con todo: "Debuté en Canal Trece hace unos meses, al segundo día, (Adrian) Suar y (Pablo) Codevilla me querían echar a la m...". Al mismo tiempo que agregó: "Todos los días hago el programa con los huevos en la garganta para no autocensurarme".

Pero eso no fue todo y siguió: "El día que yo debuté en Canal Trece, al día siguiente, pidieron mi cabeza y la de (Marcelo) Bonelli. No me la venden cambiada", afirmó con contundencia.

Lo cierto es que todos estos hechos no cayeron para nada bien en las autoridades del canal y, según pudo saber PrimiciasYa, Viviana tendría los días contados y su ciclo se despediría en las próximas semanas del canal de Constitución. "Se están por cumplir 3 meses al aire, y no le renovarían para seguir en pantalla por más de uno o dos meses más", comentan en los pasillos de la emisora.