El llamativo posteos de la esposa de Marcelo Gallardo

Por último, Gallardo le explicó a Luli que prefería no salir a hablar de su intimidad, pero se vio obligado a hacerlo ante el revuelo que se generó en los medios. "No me gusta hablar de mi vida personal, pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestarte”, sentenció.

gerarldine-la-rosa.jpg

En medio de rumores de divorcio con Marcelo Gallardo, Geraldine La Rosa subió una historia a su cuenta de Instagram, donde hace alusión al desempeño del equipo del cual el ex jugador es DT.

“River se acercó a la punta. Fe, actitud, vamos”, dice la publicación, en la cual hay una foto de Gallardo en el Monumental.

Algunas versiones indican que La Rosa no lograr superar la ruptura sentimental e intentan mostrar que el vínculo con el padre de sus hijos sigue intacto.

En la charla que tuvo con Luli Fernández, el DT no evitó pronunciarse sobre los posteos de La Rosa en dicha red socia. “No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”, concluyó.