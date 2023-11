El llamativo posteo de Mariana Nannis con Alex Caniggia

"Storytime de como mi vieja me echó del departamento. Esto es muy fácil, lo voy a resumir rápidamente. Me llama mi vieja y me dice 'Voy para allá. Voy porque el divorcio con tu viejo....'. Listo, perfecto. Y ella me dice: 'En tres días llego, tenés que irte del departamento'. 'Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho', le dije. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Ella qué hizo? Me echó del departamento! Esto no se lo voy a perder a mi vieja nunca mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz", manifestó.

A partir de esa situación, el vínculo entre ellos se cortó y, al parecer, nada iba a volver a ser como antes. Sin embargo, en las últimas horas, Mariana sorprendió a todos con un posteo en su cuenta de Instagram, donde está en un restaurante junto a su hijo.