El líder de Catupecu criticó a Javier Milei por usar "mogólico" como insulto

"Yo tengo una hermana que tiene Síndrome de Down, que en la jerga se dice 'mogólico', y hay un candidato que insulta diciendo la palabra mogólico. Epa! Y puede ser presidente ese; chicos, no estoy hablando de política, no me gusta ninguno de los cinco, pero a ese no", sostuvo Ruiz Díaz durante su presentación en Corrientes en alusión al postulante de La Libertad Avanza.

"¡Reivindicar la dictadura, no! Lo último que se puede hacer, serían cuarenta pasos atrás, por todos los derechos que se lograron", profundizó el artista.