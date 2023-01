El guiño de Antonela para Shakira por la dura canción contra Piqué

La mujer de Lionel Messi reaccionó en el posteo de Biza con varios emojis de fuego. Claramente le gustó la canción y todas las indirectas que la colombiana le tiró al exfutbolista catalán.

Durante años Antonela y Shakira mantuvieron una relación aceptable, pero hace ya tiempo que se ven varios guiños en las redes sociales. Quizá no sea casualidad que la Pulga también se alejó de Piqué últimamente.

¿Antonela y Shakira estaban peleadas por un chorizo?

Según Yanina Latorre, fue la rosarina quien se desilusionó de ella luego del desplante que le hizo durante un asado en su casa. La invitó al igual que a varios compañeros del 10 pero se sacó de quicio cuando el parrillero se le acercó para servirle un chorizo. “¡Sáquenme esto de mi vista! ¿Qué es esto que me sirven?”, habría gritado desaforada incomodando a todos los comensales.

Las frases más picantes de Shakira contra Piqué

-“Tanto que te la das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión”

-“Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú”

-“A ti te queda grande y por eso estás con una igualita a que tú”

-“Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique”

-“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”

-“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

-“Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena”

-“Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”

-“Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”

-“Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”.