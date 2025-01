Fue en Intrusos (América TV) donde la periodista Karina Iavícoli difundió el tremendo mensaje de voz de la joven influencer. “¿Qué onda con vos, boludo? Me terminaste reusando. Me están llamando de todos lados y diciendo cosas horribles. Yo no soy ni gato ni puta, tuya ni de nadie. Creo que te quedó bastante claro eso”, se oyó al aire.

Pero eso no fue todo. Porque además Dakota le reclamó a L-Gante haberla dejado sola en sus salidas en Mar del Plata. “Me hiciste pasar momentos horribles en el boliche cuando te fuiste. Me dejaste tirada en el after también”, le hizo saber.