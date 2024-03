El fuerte relato del intento de robo a Marina Calabró

Y dio detalles de cómo intentaron asaltarla: “Uno vino de mi lado y me empezó a tironear de la manija, y otro se me paró adelante, del lado del cordón de la vereda, como de la óptica izquierda. Y otro me golpeaba con el codo el vidrio, la ventanilla del acompañante".

“Yo estaba sola, tenía la cartera y el celular apoyados en el asiento del acompañante. No sé si me querían robar el auto, me querían robar la cartera. No sé, no entendía nada”, agregó la periodista.

Y contó qué acción hizo para poder salir de esa dramática situación sin ser víctima del asalto: “Venía un auto atrás mío, un auto gris metalizado. Y como el semáforo estaba en rojo, a mí lo único que se me ocurrió fue tocar bocina. El hombre igual, creo, ya se había avivado. En vez de quedarse atrás, se puso al lado mío, como que estacionó en el semáforo. Y empezó a tocar bocina también”, explicó Marina Calabró.