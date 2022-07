El fuerte mensaje de Ricardo Darín en redes

“Lo único que me falta es el termo abajo del brazo y el mate, le mandamos un saludo a la muchachada. Estoy muy contento que Uruguay entró al mundial porque estuvimos cortando clavos", sentenció, en referencia a la clasificación de la Selección uruguaya.

Ricardo Darín, contundente en sus redes

Después de que se conociera que obtuvo la ciudadanía uruguaya, Ricardo Darín fue tendencia en las redes.

Algunos usuarios se preguntaban si el actor se radicaría en Uruguay, al igual que lo hizo Susana Giménez y otros famosos.

Sin embargo, Darín aclaró en su cuenta de Twitter que eso no ocurrirá.

"Perdón por la molestia. Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado, que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país, como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde", cerró.