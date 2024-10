Una versión indicaba que el ex One Direction había estado con dos acompañantes sexuales, que habían tenido una discusión con él porque no quería pagar por los servicios brindados.

Este jueves en Mañanísima (Ciudad Magazine), la periodista Mercedes Ninci confirmó que Liam estuvo con dos chicas en su habitación horas antes de arrojarse del balcón. "Confirmado. Liam estuvo con dos mujeres en su habitación, donde hubo acceso a drogas", precisó.