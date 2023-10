El ex de Fátima Florez, ¿con nuevo amor?

Norberto Marcos por su parte, se enteró por los medios de la nueva relación que tendría su ex, no lo tomó de la mejor manera. El empresario lanzó una opinión picante en torno a la relación de Milei con Fátima: "No, eso forma parte de una estrategia que no sé cómo será. Pienso que nos merecíamos un respeto por 23 años de historia. Cada uno sabe lo que hace de su vida. Le deseo lo mejor", dijo en una nota con A la tarde.

Luego, el ex de la capocómica se negó a hablar del conflicto por la división de bienes y fue "apretado" cuando le preguntaron si votaría al espacio político encabezado por Javier Milei en las elecciones, atinó a responder: "El voto es secreto".