El drástico cambio de look de Camila Homs

“Nuevos cambios, nuevos proyectos”, escribió en la publicación que en apenas minutos recibió cientos de miles de likes, mientras suena como una de las posibles figuras del Bailando 2023 por América TV.

Su relación con Sosa

Luego de que circule un video en el que se ve a Camila Homs a los besos con el jugador de Estudiantes, José Sosa, en una disco porteña, la modelo rompió el silencio, y se refirió a la relación que tendría con el deportista.

Todo se da en medio de las versiones que indican que las cosas no están nada bien entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, y donde habló la mamá de Bautista y Francesca fue en Socios del Espectáculo. “Se habla mucho de que estas de novia, ¿es cierto?”, le preguntó el cronista, a lo que respondió, “¿Eh? No, ¿de novia? No, es un montón”.

“¿Segura? ¿Quién es José Sosa? ¿Se conocen?”, le dijo el reportero al hueso, y ella se soltó un poco más: “Lo conocí hace poco, sí, pero nada que ver… por una foto que salió en la que estaba charlando ya me están por casar”. “Pero estabas como muy cerca”, le dijo el cronista del ciclo y ella cerró, pícara: “No, estaba hablando… ¿quién no habla con alguien en un boliche?”.