El difícil momento de Soledad Pastorutti

A raíz de esta desagradable noticia, Soledad Pastorutti se dejó ver conmovida en las redes sociales. En este espacio virtual, la joven le dedicó un mensaje a su seguidora que perdió la vida. “Pupi de mi corazón. No lo puedo creer, te voy a extrañar mucho, mucho”, escribió.

Según las palabras de la ganadora de “La Voz Argentina”, Pupi estaba atravesando momentos muy complicados en su salud y nunca se rindió. En su cuenta de Twitter, la oriunda de Arequito cerró su mensaje diciendo: “Mucha fuerza a tu familia y todas las Tikas”.

Como no podía ser de otra manera, el posteo de la intérprete de “Don Ata” se llenó de “me gusta” y cientos de seguidores se acoplaron su dolor con algunos comentarios. “Sos un sol, Soledad. QEPD, mi pésame a sus amigas” y “Una triste noticia. Una gran persona”, son algunos de ellos.

“Tenemos el corazón roto, sin dudas una parte nuestra se fue con ella, pero también nos quedamos con las cosas lindas y los millones de momentos vividos, Pupi era el centro y el alma del grupo, la vamos a extrañar mucho, gracias por estar presente y tus palabras”, es otro de los comentarios que recibió La Sole.

Por su parte, en el plano laboral, la cantante, hace algunas semanas, mencionó que no descarta la idea de formar parte de alguna ficción. “Hay varios proyectos dando vueltas. Uno lo habíamos empezado con Gerardo Rozín”, contó en un mano a mano con Infobae.

Luz, cámara y acción

“El día que se pueda contar todo lo que yo viví sin necesidad de dañar a alguien y esas cosas, mucha gente me va a entender mucho más. El que no me eligió como cantante me va a elegir desde otro lugar, como persona. Va a empatizar desde otro lugar”, mencionó Soledad Pastorutti sobre la necesidad de contar su propia historia.

“Hoy pasa con muchos artistas que no se dan con la música. Yo he conocido a Luis Miguel desde otro lugar gracias a su serie. Y empecé a entender un montón de cosas, porque antes decía ah no, el divo, el que. Y decís no, no entendés todo lo que le pasó al tipo”, sentenció al respecto.