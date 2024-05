El descargo de Paula Bernini de TN tras ser agredida en la calle

“No está bueno cuando te faltan el respeto y donde realmente se te acercan a una distancia que no queda otra que sentir miedo frente a lo que puede llegar a pasar, una agresión. Todo el mundo tiene la libertad de expresarse, pero con respeto", expresó sobre lo que sintió en ese momento.

image.png

"Mi solidaridad con la gente que estaba ahí y quería expresarse pero no pudo porque se vio insultada por esta persona. Fue bastante irrespetuosa, debería rever la forma en la que se expresa", lanzó la periodista de TN contra la mujer que se acercó a agredirla.

Sumado a ello, Paula Bernini manifestó el deseo de hacer su trabajo sin sentir temor: "No abonemos esto de que el periodismo seamos blanco de agresiones. Tenemos que poder trabajar con libertad. Los periodistas no somos responsables de ninguna situación del país. No están dispuestos a escuchar, quieren imponer su postura y eso no está bueno, porque si no encontramos el diálogo, nosotros los periodistas no tenemos función. Agredir no es la solución, y no van a lograr que dejemos de hacer nuestro trabajo".

image.png

Mientras que en sus redes sociales también se la pudo ver analizando lo que le sucedió: "Trabajar en la calle tiene estas situaciones, de gente que no está dispuesta a hablar y quiere imponer su postura a la fuerza. Estoy bien, contenta de cómo reaccioné porque mi intención era escucharla, ella no me quiso escuchar a mí. La situación fue agresiva, no está bueno que te insulten y te vayan empujando, pero no quiero darle mayor trascendencia de lo que tuvo".