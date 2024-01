El descargo de "La China" Súarez ante las críticas por su vestimenta

“Pero qué manera de romper los huevos con la edad. Y todas mujeres”, comenzó diciendo en un posteo de Instagram como respuesta a los comentarios negativos y despectivos que recibió la última publicación que compartió en su perfil.

Luego, dejó en claro que no necesita la aprobación de nadie. “Me visto como quiero, muestro el culo, a veces uso moños, a veces trenzas. Un día me pinta vestirme cómoda y deportiva, al día siguiente elegante. No me etiqueto ni encasillo yo, menos lo van a hacer ustedes. Métanse los mandatos que les hicieron creer donde más feliz los haga. Feliz año”, agregó de forma contundente.