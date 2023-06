El cuadro de salud de Antonio Gasalla se habría complicado

En las últimas horas se conoció que los profesionales que lo atienden informaron a sus familiares que Gasalla padece de demencia senil progresiva. Por el momento, seguirá internado en dicho sanatorio.

Cuando reciba el alta clínica, el cómico sería trasladado a un centro especializado, donde recibirá atención las 24 horas. Aún se desconoce la fecha en la cual podría ser derivado.

Hace unos días, Gasalla había manifestado a sus amigos que quería pasar sus últimos días en su departamento, en Barrio Norte. Sin embargo, su delicado estado de salud hace que eso sea imposible. A partir de ahora requerirá de un permanente monitoreo.

La salud de Antonio Gasalla: preocupación entre sus más íntimos

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Marcelo Polino habló de la salud de Antonio Gasalla. El periodista aclaró que el humorista continúa internado, pese a que había trascendido que se encontraba en un geriátrico.

“Respecto al tema de Antonio, estoy preocupado y ocupándome, tratando de acompañar a la familia en un momento difícil. Se han dicho cosas que no son ciertas”, advirtió en diálogo con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Marcelo Polino indicó que el cómico no está en un centro para adultos mayores como se había comentado. "No, no está en un geriátrico. Continúa internado en el mismo lugar, continúa con estudios”, sostuvo.

Además, el periodista remarcó el enorme compromiso de sus familiares por cuidarlo. “De hecho, su sobrino Fernando, que tanto se habla de su entorno, de si lo cuidó o no, pidió una licencia de un mes y se internó con él en la clínica”, acotó.

Por último, Polino especificó qué pasará cuando reciba el alta. "Después va a haber una derivación a un lugar especializado en su patología. Él necesita cuidados especiales que no puede tener ni en su casa ni en un hogar donde hay abuelitos que están bien de salud y que solamente por una cuestión de edad están viviendo en lo que se llaman geriátricos”, finalizó.