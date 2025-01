El contundente chat de Mauro Icardi contra Maxi López: "Tengo todo guardado"

"Salía al Mc Donal's cinco minutos se pegaba la vuelta para irse con gatos a los hoteles. A cenitas en los restaurantes de milano y fiestas en todos los boliches. Pero si, tan bueno y tan ejemplo”, acusó el jugador, que solía ser su amigo.

Y aseguró: “Lo bueno es que tengo todo guardado para cerrarte el orto bien cerrado cuando quieras, ya que sos tan olvidadiza. Te dejó una casa poronga que lo único que haces es hacerle arreglos porque está hecha verga”.

chat icardi.webp

Maxi López fulminó a Mauro Icardi en medio del escándalo con Wanda Nara

Por su parte, Max López fue entrevistado y no se calló nada. "Sobre los dichos de Mauro en los chats, ¿te jode, te enoja?", le consultó el cronista. "No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo", dijo el exfutbolista.

Sobre los ataques de Mauro dijo: "No me interesa lo que hace. Yo pagué un anticipado por los próximos diez, doce años, a ver si él paga anticipado también". Y señaló: "Tienen que ver los videos que hay y lo que dicen las chicas. Yo estaba presente. Pregúntenle a él si las chicas quieren estar con él".