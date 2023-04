El conmovedor descargo de Silvina Luna en las redes por los comentarios sobre su cara

Y continuó: “Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas, adolescentes y no, a las que con un mensaje tan dañino las pueden matar, de la misma manera que con un mensaje hermoso las pueden elevar y ayudar un montón”.

“Viven preguntándome qué me pasó, qué me pasa en la cara... ¡Pasaron los años! Tengo 42 años. Quizá se quedaron con la imagen de la chica de 22. Y me pasó la vida... Justamente, la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me hago cargo de las consecuencias, de pie y firme”, explicó la actriz. A fines de febrero, Luna contó que se somete a diálisis tres veces por semana. La actriz sufre una enfermedad en sus riñones desde el año 2013, desencadenada por una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le generó una hipercalcemia. A partir de ese momento, Luna debió cambiar su estilo de vida. A poco más de un año de conocerse la sentencia a cuatro años de prisión sobre Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis en una serie de intervenciones estéticas, la actriz revelaba que está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) porque necesita un trasplante de riñón.

“Entonces, cuando leo esto, me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente, para darse cuenta que la valía no está en si tenés la cara más redonda, en si estás más gorda o más flaca. No se opina de los cuerpos ajenos. No se opina del cuerpo, ni de la cara ni de la ropa de otro”, reflexionó.

“A veces siento compasión por esa gente que escribe esas cosas, porque digo: ‘¿Qué proyectan en uno que les saca lo peor de sí: la ira, la envidia, la bronca?’. Ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de apertura, de cambio, de evolución. Que puedan ver las cosas de otra manera”.

Su mensaje cosechó en apenas un par de horas más de 50 mil likes y comentarios de algunos de sus colegas y amigos. Ximena Capristo, quien convivió con Luna en la segunda edición vernácula de Gran Hermano fue una de las primeras personas en reaccionar al video. “Te amamos”, escribió. Gastón Trezeguet, a su vez, indicó: “La misma bella persona que conocí hace 23 años”.

Las actrices Fernanda Metilli, Connie Ballarini, Gabriela Sari e Inés Palombo y la conductora Barbie Simons hicieron hincapié en la importancia del mensaje, mientras que su compañera en El Hotel de los Famosos, Matilda Blanco expresó: “Te quiero, amiga. Valiosa persona”.

Majo Martino, otra de las participantes con las que Luna entabló una amistad en el reality de Eltrece, también le hizo llegar su admiración: “Tan sólida, tan de pie, valiente y hermosa amiga. Te amo”. Nazarena Vélez, Lourdes Sánchez, Jimena Cyrulnik, Adabel Guerrero, Ángeles Balbiani, María Belén Ludueña, Nicolás Magaldi, Mariana De Melo, Miriam Lanzoni, Agustina Kampfer, Julieta Kemble, Daniel Ambrosino, Nicolás Maiques, Evangelina Carrozzo, Sergio Gonal, Nara Ferragut, Tamara Alves y Luli Fernández también la felicitaron. María Eugenia Ritó, en tanto, aprovechó para contar su propia experiencia: “Tan real lo que decís... Y se sufre a diario. Yo te lo puedo decir porque viví y a veces sigo viviendo el ataque cibernético. Te admiro por tu valentía. Te quiero”.