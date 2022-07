El angustiante momento que vivió Paula Chaves en su auto

“Hoy por suerte estamos bien, ayer yendo a la guardia por Baltazar que estaba muy caído por vomitar sin parar, Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó”, contó Paula Chaves, quien aclaró que su hija de dos años había tenido un episodio parecido a fines del año pasado.

“A ella no le afecta neurológicamente porque el foco de la convulsión es la fiebre, pero imaginen cómo estaba yo. Es ahí en la Panamericana donde me ayudó el motoquero, a quien me encantaría poder contactar", agregó tras contar que le pidió ayuda a este hombre.

Y amplió sobre el accionar vital del motoquero: “No solo me abrió camino por Panamericana, sino que cuando llegué a la guardia me bajé del auto y dándole las llaves le dije ‘atrás dejé a mi otro hijo, por favor agarralo a upa, entralo y cerrá el auto’”, relató.

“Y así fue, mientras las médicas divinas atendían a Filipa, entró el motoquero salvador con Balta a upa, diciéndome que llevaría el auto al estacionamiento de la clínica”, recordó Paula.

E insistió: “Querido motoquero súperhéroe (así le dije a Balta) porque me dijo ‘mamá, me dejaste en el auto con un señor con casco’. Gracias por cruzarte en nuestro camino. Comparto esto porque si yo hubiese sabido y leído de la convulsión febril, tal vez no me desesperaba tanto”.

La angustia de Paula Chaves por Olivia, su hija mayor

Paula Chaves notó que su hija Olivia creció mucho en el último tiempo. Dejó de ser una beba para convertirse en todo una nena, y eso la angustió.

La modelo usó sus redes sociales para reflexionar sobre los cambios que su hija mayor tiene por estos días y que la tienen muy mal. Olivia va a cumplir 8 años en agosto y ya no es la nena chiquita que solía ser.

"¿En qué momento pasó? Que se te fueron los cachetes… Los dientes cambiaron… Cambiamos los Pica Pica por Tini Stoessel”, comenzó preguntándose la modelo que además tiene otros dos hijos con Pedro Alfonso: Baltazar y Filipa.

"Dejaste de hacer mil gestos graciosas por segundo… ¿En que momento no me necesitaste tanto como antes? Cada etapa es linda y tiene algo, pero soy tan nostálgica, me angustia el paso del tiempo", agregó.

"Por eso me recuerdo todos los días, respirar y conectar con el aquí y ahora, que es lo único que tenemos… Ni lo que pasó, ni lo que va a venir, ahora. Te amo Oli, amo ser tu mamá y aprender todos los días juntas", cerró.