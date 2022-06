Dura sanción contra Ana Rosenfeld por el caso Juan Darthés

Esta medida de la Justicia se tomó a raíz del caso Juan Darthés, ya que ella lo estaba representando en la causa de Calu Rivero en 2018. La abogada dejó el patrocinio del actor por la denuncia efectuada por Thelma Fardin.

“Hace dos años estuve frente a una gran encrucijada, tuve que tomar una determinación muy importante que era o seguir mis principios éticos y morales como mujer o priorizar la profesión de abogacía. Esto motivó una denuncia en el Colegio de Abogados, porque un abogado al que no le quiero dar entidad creyó que lo que estaba haciendo era violar un secreto profesional, cosa que nunca hice porque ni conté los interines, ni los motivos por los cuales yo me alejé de la defensa. Simplemente dije que se había quebrado una relación de confianza”, expresó Rosenfeld, a finales de 2020, en LAM sobre su decisión de dejar de ser la abogada de Darthés.

Ana Rosenfeld anunció su salida de LAM

A mediados de mayo, Ana Rosenfeld confirmó su salida de LAM.

"Tengo demasiadas cosas que hacer, que me obligan a faltar. Tengo que viajar porque tengo conferencias, cursos que dar y divorcios que entender. Y me parece mal que ustedes tengan que poner un reemplazo todo el tiempo", detalló.

La abogada destacó que se sintió muy cómoda en su rol como panelista y trató de dar lo mejor de ella en cada intervención. "Siento que desde mi experiencia en lo jurídico aporté mucho. Me voy triste porque es un equipo lindo de profesionales y Ángel, un divino", acotó.

Después de escuchar sus argumentos, Ángel le preguntó por dos escándalos que se generaron durante su estadía en LAM: la denuncias de sus ex clientas y los cruces con Yanina Latorre.

"¿Cuánto pesó la aparición de tus ex clientas en los medios?", quiso saber el conductor. "Para nada. No pesaron las denuncias de mis ex clientas. Estas mujeres venían tuvieron cero incidencia en mi decisión", manifestó.

"¿Cuánto pesaron tus discusiones con Yanina Latorre?", indagó Ángel. "Mis discusiones con Yanina fueron sorpresivas porque teníamos una excelente relación. Yanina quería que yo al aire no fuera políticamente correcta con mis clientas. En definitiva, ella no es la causa de mi retirada. Mi salida es por motivos laborales", sostuvo.

En el cierre, Ángel remarcó que las puertas de LAM van a estar siempre abiertas. "Vas a estar invitada, siempre. Espero que las primicias las traigas acá, Rosenfend, no te vayas a Intrusos", concluyó el conductor.