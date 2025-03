Dura respuesta de Mirtha Legrand a Cecilia Milone tras la pelea

“Dijo ‘Ay yo que iba a ir gratis, yo le prometí que no le iba a cobrar’. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora. Es un homenaje, de algún modo, que me hacen. Se les paga los gastos de viaje. El otro día vino la chica cordobesa y se le pagó lo que correspondía”, continuó Mirtha Legrand su descargo.

Y luego siguió punzante: “Cecilia Milone, sí, por un momento se me borró. Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. Fui a verla a Café La Humedad, el boliche de Cacho Castaña y es excelente. Dos horas cantó pero ahora me doy cuenta a quién dedicaba las canciones que yo creí que era Nito Artaza pero no... Era al que murió pobre (por Chico Novarro)”.

“Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando dicen una cosa que no es verdad y te está haciendo daño. Yo nunca la llamé. Me hubiera encantado que viniera, hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motu proprio, dijo ‘voy gratis’. Bueno, Cecilia, te mando un beso”, finalizó Chiquita contundente.