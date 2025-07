Detalles de la denuncia de Icardi contra Wanda: "Una toma de rehenes"

En el documento también se explica que, en medio de la jornada, Wanda llamó a la policía de violencia de género, aunque Icardi jamás abandonó la cochera. “Eso demuestra una vez más que ella hace falsas denuncias de violencia. Wanda lloraba y gritaba, pero él jamás subió. Un séquito de amigos de ella filmaba todo”, detalla la denuncia.

Ángeles Balbiani leyó además que, según la denuncia, “Wanda incrementó la situación llevándolas al caos, pidiéndole al personal femenino que llamara al SAME para atender a las niñas”. La policía femenina estuvo cerca de dos horas intentando persuadir a Wanda, que tenía sujetas a las niñas, causándoles dolor, para que las dejara ir. Cuando finalmente lo lograron, la menor se abrazó al padre y la mayor se aferró a su pierna, y se fueron con Mauro.

Balbiani asegura que a Icardi le ofrecieron varias veces subir al departamento para hablar con sus hijas, pero él no aceptó. “La denuncia indica que lo que hicieron Wanda y su abogado el viernes fue demencial. Afirman que el operativo debe ser costeado por ella y destacan que las niñas fueron maltratadas por su madre”, concluye.

Fuertes dichos de Wanda Nara tras la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "Ellas están..."

El viernes, Mauro Icardi retiró a sus hijas del Chateau Libertador, donde viven con Wanda Nara, e inició el proceso de revinculación con las niñas. El jugador estuvo diez horas esperando para poder llevarse a las pequeñas. Según la información difundida, la mediática tuvo un ataque de llanto y las nenas no querían irse al verla en ese estado.

Este lunes, Wanda habló con Intrusos (América TV) y sorprendió con sus declaraciones sobre el reciente reencuentro de su ex, Mauro Icardi, con las menores. Visiblemente más tranquila, la mediática dio su versión de los hechos y aseguró que muchos datos que circularon en los medios eran falsos.

“Todo lo que se dijo es mentira. Por suerte, las cámaras de seguridad de mi casa grabaron todo lo que pasó. Yo siempre colaboré. Estoy muy contenta porque están haciendo todo bien”, afirmó, dejando clara su postura ante la polémica.

Wanda también resaltó el rol del Ministerio Público Tutelar, desde donde recibió contención y acompañamiento constante. Según explicó, esa institución sigue de cerca todo lo que ocurre con Francesca e Isabella mientras están bajo el cuidado de su padre. “Desde el Ministerio Público Tutelar me están ayudando mucho”, aseguró, agradecida por el respaldo.

La mediática enfatizó que se siente más tranquila porque sabe que las nenas están contenidas y cuidadas. “Ellas están bien. Esa es mi única prioridad y, seguramente, la de su papá”, agregó con tono sereno, intentando calmar la situación.

Finalmente, al ser consultada si le molestaba que La China Suárez haya participado —al menos por unas horas— del reencuentro familiar, Wanda sorprendió con su respuesta: “No, no me molesta. Para mí no es un problema”, cerró con firmeza, aunque su lenguaje corporal dejó a los noteros incrédulos frente a dicha afirmación.