Detalles del musical de apertura de Susana para el 2021

"No me esperaba poder hacer temporada este verano por todo esto de la pandemia. Este show se viene gestando hace dos años y cuando entré al espacio Mónaco y vi, es impresionante el despliegue escénico que tiene", señaló Iripino.

Luego detalló: "El lugar tiene capacidad para 1000 personas, pero solo entraran 300. Habrá divisores de acrílicos para cada familia que venga, no hay butacas y serán mesas. Fueron 8 meses en casa donde hubo que pilotearla, como le ha pasado a todos. Esta pandemia nos pegó fuerte tanto a nivel emocional como económico. Hoy retomar un espectáculo sin saber qué va a pasar, es raro. Pero uno le pone toda la onda positiva y esperemos tener el apoyo de la gente como siempre. Vamos a tratar de darle un poco de alegría a la gente".

“Tuve un año difícil, con una gran depresión, veníamos con muchos proyectos para este 2020 que no se pudieron hacer. Pero el Tik Tok me sacó un poco de ese estado, yo lo tenía pero no le daba bola, hasta que empecé a bailar, con un tema de Bandana arranqué y no paré más. Después empecé hacer los de Susana, a quien adoro y se lo dije a ella que lo hago con todo respeto, no es que la ridiculizo”, contó.

Y al hablar de Susana Giménez, Iripino adelantó que tiene pensado hacer un gran musical para su regreso a la televisión: "El año pasado hicimos un cierre pequeño en el programa. Íbamos hacer un musical, pero no hubo tiempo. Lo que hice fue llevarle un proyecto de un musical de última tecnología y a ella le encantó. Me dijo que se lo guarde bajo llave y me dijo que el año que viene lo hacemos para la apertura. Yo estoy encantadísimo si podemos hacer ese musical que tanto teníamos ganas, así que ojala todo retome bien para poder hacerlo".

"El musical va a tener de todo, la letra será una ensalada con todo lo que ha pasado en este último tiempo. Pero lo bueno es que es un musical que Susana nunca hizo, está todo hecho por computadora y será increíble. Yo lo tenía diseñado hace un año y medio, lo hable´con gente de Telefe y quedaron fascinados. Si Dios quiere haremos el gran musical del 2021 y de última tecnología", reveló en exclusivo Marcelo.