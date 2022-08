Denuncian a Camila Homs mientras se divorcia de Rodrigo De Paul

Hace menos de un mes había fallado la audiencia entreCamila Homs y Rodrigo de Paul y la ex pareja no había llegado a un acuerdo, por lo que se verían las caras en un juicio. Sin embargo, al parecer las cosas entre ellos cambiaron y el futbolista habría accedido a los pedidos de su ex, quien además cambió de abogado, dejando a un lado de la causa a Ignacio Trimarco. Así las cosas, con nuevo patrocinio, la mamá de Francesca de tres y Bautista de uno, le mandó una carta documento a su ex representante legal anoticiándolo y diciéndole que no le pagaría honorarios.