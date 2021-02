Decretaron la quiebra de Jacobo Winograd

El mediático nunca pagó y comprobaron que no tenía bienes para ejecutar, así que pidieron la quiebra que se dictó en diciembre 2020.

En el Boletín Oficial ya se publicó que Jacobo fue decretado en quiebra y que "los acreedores podrán enviar a la síndica Ana Graciela Ventura".

Tras la demanda de la familia, Winograd se retractó en su cuenta de Facebook pero la demanda siguió adelante.

"Quiero ratificar lo que puse hace un tiempo acerca del tema Pompilio. El día q estuve con Estelita (personaje de Jey Mammon) me largue a hablar con la verborragia que me caracteriza y en la Tv sacaron cosas de contexto. Quiero aclararlo. Salió que yo le habia llevado una mina a Pompilio, se tiraron nombres como la Cirio. Quiero aclarar que la Cirio NUNCA estuvo con Pompilio y yo NUNCA le lleve una mujer a Pompilio.

Quiero también, pedirle perdón a su familias por esta confusión, a Norma, su esposa y a sus hijos Leandro y Natalia.

Aclaro nuevamente que yo nunca le lleve una mujer a Pompilio y desmiento rotundamente lo de Cirio, no fue lo que quise decir, mi verborragia me jugo una mala pasada y por eso quiero aclararlo ahora por escrito y más tranquilo. Resulta que ahora me iniciaron una demanda por lo que dije, veremos que dice la justicia. Jacobo Winograd".