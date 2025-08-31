Ante las intensas lluvias que continúan afectando distintos puntos de la provincia de San Juan, Vialidad Nacional informó que se intensificó la presencia de personal y equipos en rutas clave, especialmente en aquellas zonas con riesgo de acumulación de agua o posibles bajadas de creciente.
Vialidad refuerza la guardia en ruta 40 ante la posible bajada de creciente
En ruta 40, Vialidad Nacional desplegó un campamento móvil que se mantiene en guardia permanente en caso de corte de ruta por bajadas de creciente.