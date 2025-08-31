Vialidad refuerza la guardia en ruta 40 ante la posible bajada de creciente

En la Ruta Nacional 40, a la altura de Villicum, las precipitaciones aumentarin su intensidad, generando acumulación de agua en sectores bajos, como badenes. Desde el organismo se solicita a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas, especialmente en sectores donde el agua se acumula sobre la calzada.

Además, en la zona de Talacasto, Vialidad Nacional desplegó un campamento móvil con personal y maquinaria, que se mantiene en guardia permanente para dar respuesta inmediata en caso de corte de ruta por bajadas de creciente. Esta medida forma parte del plan de contingencia elaborado por la División Conservación del 9° Distrito San Juan, con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad en esta vía estratégica.