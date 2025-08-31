"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > ruta

Vialidad refuerza la guardia en ruta 40 ante la posible bajada de creciente

En ruta 40, Vialidad Nacional desplegó un campamento móvil que se mantiene en guardia permanente en caso de corte de ruta por bajadas de creciente.

Ante las intensas lluvias que continúan afectando distintos puntos de la provincia de San Juan, Vialidad Nacional informó que se intensificó la presencia de personal y equipos en rutas clave, especialmente en aquellas zonas con riesgo de acumulación de agua o posibles bajadas de creciente.

En la Ruta Nacional 40, a la altura de Villicum, las precipitaciones aumentarin su intensidad, generando acumulación de agua en sectores bajos, como badenes. Desde el organismo se solicita a los conductores extremar la precaución, reducir la velocidad y evitar maniobras riesgosas, especialmente en sectores donde el agua se acumula sobre la calzada.

Además, en la zona de Talacasto, Vialidad Nacional desplegó un campamento móvil con personal y maquinaria, que se mantiene en guardia permanente para dar respuesta inmediata en caso de corte de ruta por bajadas de creciente. Esta medida forma parte del plan de contingencia elaborado por la División Conservación del 9° Distrito San Juan, con el objetivo de garantizar la seguridad y transitabilidad en esta vía estratégica.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar