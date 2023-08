Daniela Mori contó que el sexo con Milei era más que nada "espiritual"

La cantante estuvo en LAM este miércoles y sorprendió al contar detalles desconocidos de su relación: aseguró que el candidato presidencial de La Libertad Avanza es un hombre muy cariñoso. “Me acariciaba el pelo, me tomaba de la mano, me miraba y me decía ‘qué linda que estás’, me ponía la mano en la rodilla”, comentó a modo de ejemplo.