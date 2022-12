Daniela, desconsolada: "Disfrutemos de la fiesta que será la última, juntas"

“Necesito que no llores y que seas fuerte. Lo voy a hacer por ustedes y no voy a llorar por lo que siento por ustedes. Yo voy a hacer toda la fuerza del mundo para no llorar, que eso para mí es un montón”, agregó, mientras Romina y Camila (la nueva hermanita) la contenían.

Y cerró: “Y vos Julieta hace lo mismo por nosotras. No lloremos más, disfrutemos esta fiesta que va a hacer la última de nosotras juntas. Ya está. Yo estoy mal y por eso estoy así, pero si una no se pone bien, la otra tampoco. Esto es unión y la unión es la fuerza. Vamos a salir a esa pista y tener la mejor noche”.