Dalma Maradona reveló la estrategia para cuidar su secreto

"En realidad más que nada para saber que estaba todo bien, y por cábala porque con Roma también tuve la suerte de poder decirlo yo, es como una cosa increíble pero sucede", comenzó explicando Dalma Maradona frente a las cámaras del programa de espectáculos de América TV.

Al tiempo que agregó "Además, el primer mes estuve trabajando en Italia, terminando el documental, entonces no estaba acá… No se me veía mucho. Después me fui de vacaciones; y bueno, después un poquito acá guardando el secreto", hasta este lunes que la propia Dalma se dio el gusto de contar ella misma la primicia sobre su persona y su familia.

Claro que la hija de Diego Maradona también se encargó de aclarar que Azul, así es como se llamará la beba que ya lleva 3 meses de gestación en su vientre, "Es una hija muy buscada como Roma. La verdad es que lo que me pasó es que [con Andrés Caldarelli, su marido] dijimos 'este año busquemos tranqui y veamos qué pasa' y quedé embarazada al toque... fue como muy rápido, ¡pero feliz!".

Así las cosas, si las cuentas no fallan, la nueva hermanita de Roma Calderelli Maradona y prima de Benjamín Agüero Maradona estará naciendo el próximo mes de agosto de este 2022.