Cubero tomó una dura posición en la pelea entre Indiana y su madre

Consultado sobre si algún día llegará la paz entre los dos, Fabián fue sincero: "Hoy en día está complicado, siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones y después aparece otra cosa y otra cosa... Entonces es difícil, pero bueno, hay que ser optimistas".

Y sobre este problema por las fechas de las vacaciones, Cubero comentó: "Se tendría que hablar pero hay cosas que no se terminan hablando, por eso este tema de las vacaciones. Tendré a las nenas un poco menos de lo que corresponde pero no me voy a hacer mucho drama ya".

"Me acomodo no pasa nada, vamos a disfrutar igual", finalizó la actual pareja de Mica Viciconte, también presente al momento de la entrevista.