Coti, contra Yanina Latorre tras ser acusada de cobrar una suma millonaria por el carnaval

En las últimas horas, Coti explotó con fuertes posteos en Twitter: desmintió la información que dieron en LAM y apuntó contra Yanina Latorre. "La peor mentira... Dios!", fue el primer mensaje que subió la ex GH.

Luego, la correntina republicó el comentario de una admiradora: "Menos mal que Coty es una piba fuerte, centrada, que sabe cómo manejarse, porque de tantas pelotudeces, mentiras que se dijeron estos días... yo ya me hubiera vuelto loca... Te aplaudo Coty". "Voy a esperar mis disculpas nomás", añadió la novia de El Conejo.

Eso no fue todo. Coti arrobó a la panelista y exclamó: "No necesito mentir @yanilatorre y es ridículo comparar un juego con la vida real. Con el único que me comuniqué fue con él, y jamás pedí nada, pero bueno, seguí hablando de mi, parece que no tenes otra cosa".

"No es ridículo. Como sos en el juego, sos en la vida. Era llamativo como sostenías la mentira sin que se te mueva un musculo. Fin", fue la respuesta de la angelita, que dio el tema por terminado.