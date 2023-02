Carmen Barbieri deberá pasar nuevamente por un quirófano

“La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo más seguido, es importante, pero tengo un poco de ‘miedisqui’”, enfatizó la mamá de Fede Bal.

Carmen reconoció estar algo atemorizada, por las complicaciones que sufrió cuando estuvo con coronavirus. "No me va a pasar nada, es una pavada, pero tengo miedo de entrar al quirófano y que me pongan una anestesia otra vez”, señaló.

Por último, la Barbieri indicó que su hijo trató de darle confianza. "Es leve y es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’”, finalizó.